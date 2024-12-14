Ayvalık Açıklarında 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bir lastik botta 12 düzensiz göçmen, 3 çocukla birlikte yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Botları (TCSG-28 ve KB-115) tarafından hareket halindeki bir lastik bot tespit edildi. Ekiplerin müdahalesiyle durdurulan botta 9 düzensiz göçmen ve beraberlerinde 3 çocuk yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BALIKESİR