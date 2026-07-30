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Ayvacık ve Bayramiç’teki orman yangınları kontrol altına alındı

Ayvacık ve Bayramiç’teki orman yangınları kontrol altına alındı
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Çanakkale’nin Ayvacık ve Bayramiç ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ve Bayramiç ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı.

Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın bugün 10.30 sıralarında kontrol altına alındı. Dün Bayramiç Barajı yakınlarındaki ormanda, saat 18.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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