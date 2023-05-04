Ayvacık tünellerindeki ölümlü trafik kazası kamerada
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Ayvacık tünellerindeki ölümlü trafik kazası kamerada Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 1 Mayıs tarihinde Küçükkuyu tünellerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Ayvacık tünellerindeki ölümlü trafik kazası kamerada
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 1 Mayıs tarihinde Küçükkuyu tünellerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu tünellerinde 1 Mayıs tarihinde Tugay Işıldak'ın kullandığı 17 ACU 163 plakalı otomobil, Troya tünelinde Lütfi Erken'in kullandığı seyir halindeki 22 ACF 126 plakalı kurtarıcı aracına sağ taraftan çarptı. Kazada otomobildeki Tugay Işıldak'ın eşi Esra Işıldak olay yerinde hayatını kaybetti. Kurtarıcının sürücüsü Lütfi Erken ise yaralanarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tugay Işıldak ise kazada yara almadan kurtuldu. Kaza anı tüneller içinde güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin kurtarıcı araca arkadan çarptığı görülüyor.