Ayvacık'taki orman yangını kontrol altına alınıyor

Ayvacık'taki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam başlayan ormanlık alandaki yangını ekiplerin kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Ayvacık ilçesi GemedereÇayı mevkisi yakınlarındaki dün akşam saat 21.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Gece boyu süren müdahalede alevler gücünü yitirdi. Havanın aydınlanmasıyla havadan helikopterler ve uçaklarda yangına müdahale etti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları karadan ekiplerin müdahalesiyle devam ediyor.