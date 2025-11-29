Ayvacık'ta Şiddetli Yağışlar Kadırga Koyu Sahil Yolunu Kapattı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Kadırga Koyu sahil yolu kapandı, yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle Kadırga Koyu sahil yolu kapandı.
Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağış etkili oluyor. Yağışlar sebebiyle ilçede Kadırga Koyu sahil yolu kapandı. Yağış hayatı olumsuz etkiledi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa