Ayvacık'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Ayvacık'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Ayvacık'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Ayvacık'ta seyir halinde otomobil yandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halinde otomobil yandı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil yangını saat 12.00 sıralarında Assos-Ayvacık yolu üzerinde meydana geldi. Ayvacık'ın turizm merkezi Assos'tan Ayvacık istikametine seyir halinde olan Binnur Taş idaresindeki 34 FUK 581 plakalı otomobili motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında, araçta büyük maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İPEK YAVAŞ - 3.Sayfa
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