Ayvacık'ta Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Ayvacık'ta Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin başarılı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, 1,5 hektarlık orman dışı alanı etkiledi.

Ayvacık'ta otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 18.14 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyü yakınlarında otluk alanda çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise ilk müdahale aracı, 3 arazöz, hizmet aracı, su ikmal aracı ve toplam 30 personel sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1,5 hektarlık orman dışı alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İPEK YAVAŞ - 3.Sayfa
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