Ayvacık'ta otluk yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Ayvacık'a bağlı Gemedere köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesiyle otluk ve ağaçlık alandaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı