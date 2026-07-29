Ayvacık’ta katı atık ve bertaraf tesisinde yangın

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde katı atık ve bertaraf tesisinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın saat 11.30 sıralarında Bilaller köyündeki katı atık ve bertaraf tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı