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Ayvacık'ta Kaçak Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 5 Ölü, 25 Sağ Kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Sahil Güvenlik ekipleri 25 kişiyi sağ olarak kurtardı.

Ayvacık'ta kaçak göçmenleri taşıyan bot battı: 5 kişi öldü, 25'i sağ kurtarıldı

Sudan çıkarılan cansız bedenler hastane morguna gönderildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan 5 kişinin cansız bedeni, hastane morguna gönderildi.

Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre, 5 kaçak göçmenin cansız bedeline ulaşıldı. Ekipler tarafından 5 cansız beden ve 25 kaçak göçmen ise sağ olarak sudan çıkarıldı. Sahil güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler cenazeleri ve kaçak göçmenleri sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki karakola getirdi. Cenazeler, hastane morguna gönderilirken, sağ kurtarılan kaçak göçmenler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, Ayvacık açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayvacık'ta Kaçak Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 5 Ölü, 25 Sağ Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İPEK YAVAŞ - 3.Sayfa
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