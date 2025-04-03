Ayvacık'ta Kaçak Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 5 Ölü, 25 Sağ Kurtarıldı

Ayvacık'ta kaçak göçmenleri taşıyan bot battı: 5 kişi öldü, 25'i sağ kurtarıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre, beş kaçak göçmenin cansız bedeline ulaşıldı. 25 kaçak göçmen ise sağ olarak sudan çıkarıldı. Sahil güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçak göçmenleri sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki karakola getirdi. Sağ kurtarılan kaçak göçmenler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, Ayvacık açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.