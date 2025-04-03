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Ayvacık'ta Kaçak Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 5 Ölü, 25 Sağ Kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen faciada, kaçak göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi ise sağ olarak kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Ayvacık'ta kaçak göçmenleri taşıyan bot battı: 5 kişi öldü, 25'i sağ kurtarıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre, beş kaçak göçmenin cansız bedeline ulaşıldı. 25 kaçak göçmen ise sağ olarak sudan çıkarıldı. Sahil güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçak göçmenleri sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki karakola getirdi. Sağ kurtarılan kaçak göçmenler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, Ayvacık açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayvacık'ta Kaçak Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 5 Ölü, 25 Sağ Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İPEK YAVAŞ - 3.Sayfa
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