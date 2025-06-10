Ayvacık'ta 52 Kaçak Yapı Yıkıldı

Ayvacık'ta 52 Kaçak Yapı Yıkıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, İl Özel İdare ekipleri tarafından tespit edilen 52 kaçak yapının yıkım işlemi Mayıs ayı boyunca gerçekleştirildi. Kaçak yapılaşmaya karşı mücadele devam ediyor.

Ayvacık'ta 52 kaçak yapı yıkıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İl Özel İdare ekiplerince 52 kaçak yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Özel İdaresi'nin sorumluluk alanlarında bulunan kaçak yapı ve yapılaşmalarla ilgili mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ayvacık ilçesinde Mayıs ayı boyunca tespit edilen 52 kaçak yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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