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Ayvacık açıklarında göçmen taşıyan bot battı: 5 ölü, 25 kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 25 göçmen sağ olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Ayvacık'ta açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri de karada arama çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmaları dron ile görüntülendi.

Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre, 5 kaçak göçmenin cansız bedeline ulaşıldı. 25 kaçak göçmen ise sağ olarak sudan çıkarıldı. Küçükkkuyu Sahil Güvenlik karakoluna getirilen 25 kaçak göçmen hastanelerde tedavi altına alındı. 5 kaçak göçmenin cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler havadan, karadan ve denizden devam ediyor. Arama çalışmaları dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
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