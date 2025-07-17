Ayşe Tokyaz cinayetinde Oğuz K. yakalandı

Ayşe Tokyaz cinayetinde Oğuz K. yakalandı
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Ayşe Tokyaz cinayetinde Oğuz K. yakalandı
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Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldüren Cemil Koç'a cesedi valize koyup taşımasında yardım eden Oğuz K., gözaltına alındı. Oğuz K.'nın 20 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Ayşe Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç'a taşımasında yardım eden ve firari olarak aranan Oğuz K. (55) yakalandı.

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili sevgilisi eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayetin ardından şüpheli Cemil Koç'un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K., gözaltına alındı. 55 yaşındaki şüphelinin 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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