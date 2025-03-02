Ayşe Barım için tahliye kararı veren hakimin görev yeri değiştirildi

HSK, Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren asliye ceza hakimi Fatih Kapan'ı görevden alarak, tüketici mahkemesi hakimliğine atadı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi eylemleri soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verdiği için hakkında inceleme ve soruşturma başlattığı İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih Kapan ile ilgilikararını verdi.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

HSK'nın aldığı karara göre, asliye ceza hakimi Fatih Kapan'ı görevden alarak, aynı adliyedeki tüketici mahkemesi hakimliğine atadı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ, ÇIKMADAN YENİDEN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Taksim'deki Gezi Parkı eylemlerine katıldığına ilişkin medyada yer alan iddialarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Emine Ayşe Barım'ın avukatları sulh ceza hakimliğine başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulunmuştu.

Talebi değerlendiren hakimlik, itirazı reddederek Barım'ın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Bunun üzerine Barım'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine başvurdu.

İtirazı değerlendiren mahkeme hakimi Fatih Kapan, "şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda ise tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın tahliyesi gerçekleşmeden karara itirazda bulundu. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.