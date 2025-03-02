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Ayşe Barım için tahliye kararı veren hakimin görev yeri değiştirildi

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Gezi Parkı eylemleri davasında tutuklanan menajer Ayşe Barım için tahliye kararı veren hakimin, görevden alınarak, aynı adliyede tüketici mahkemesi hakimliğine atandı.

HSK, Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren asliye ceza hakimi Fatih Kapan'ı görevden alarak, tüketici mahkemesi hakimliğine atadı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi eylemleri soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verdiği için hakkında inceleme ve soruşturma başlattığı İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih Kapan ile ilgilikararını verdi.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

HSK'nın aldığı karara göre, asliye ceza hakimi Fatih Kapan'ı görevden alarak, aynı adliyedeki tüketici mahkemesi hakimliğine atadı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ, ÇIKMADAN YENİDEN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Taksim'deki Gezi Parkı eylemlerine katıldığına ilişkin medyada yer alan iddialarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Emine Ayşe Barım'ın avukatları sulh ceza hakimliğine başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulunmuştu.

Talebi değerlendiren hakimlik, itirazı reddederek Barım'ın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Bunun üzerine Barım'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine başvurdu.

İtirazı değerlendiren mahkeme hakimi Fatih Kapan, "şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda ise tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın tahliyesi gerçekleşmeden karara itirazda bulundu. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Ayşe Barım için tahliye kararı veren hakimin görev yeri değiştirildi
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMevlüt:

Hain çok. At at içeri tık tık bitmiyor

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Haber Yorumlarıenginkaya7:

Hersey bir kisinin Iki dudagi arasinda ve biz hala bagimsiz adalet hikayeleri dinliyoruz

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Haber YorumlarıKadir Han:

hani biz hukuk devletiyiz hâkim ve savcılara karışamazdık

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Bu kadını çıkarmak asıl suç demek ki hainler her yerde var temizlik şart oldu

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Haber YorumlarıMengele:

Konyada da böyle bir olay yasanmisti Kombassan davasinda magdurlar lehine karar veren hakimi önce afyon sonra gazi antepe tayin ettiler Kombassan akp korumasi altinda

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Haber YorumlarıCemalettin Solaçeken :

Yerine de Özlem Zenginin yeğenini atarlar, tarafsız ve bağımsız yargı bunu gerektirir tabi..

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Haber YorumlarıRotzek:

Bizde torpil var biz torpile bir yere ulaşmaya çalışan bir milletiz. adalet böyle bir millete nasıl işlesin her kesin bir dayısı dayininda bir ayisi var olan bir milletiz. hak hukuk adalet bizim neyimize kardaş biz Müslüman bir ülkeyiz.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

verdikleri kararlar hoşunuza gitmiyorsa hakimlik savcılık müessesini kaldırın zaten kararı veren sizsiniz bu kadar eziyet etmeye ne gerek var

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