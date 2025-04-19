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Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı, Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya isyan etti

Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı, Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya isyan etti
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Silivri'de tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılması sonrası ünlü oyunculardan dikkat çeken mesajlar geldi. Serenay Sarıkaya, "Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadına yapılan bu zulüm artık bir son bulsun" derken; Ezgi Mola ise "Öldürmek mi istiyorsunuz? Neden ya neden?" ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen menajer Ayşe Barım, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde rahatsızlandı.

Ayşe Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, yaptığı açıklamada, "Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor" derken; Barım'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ÜNLÜLER İSYAN ETTİ

Barım'ın rahatsızlanmasının ardından ünlü oyunculardan dikkat çeken mesajlar geldi. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanmak istemiyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın. 90 gündür sebebsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadın yapılan zulüm artık bir son bulsun" ifadelerini kullandı.

Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı, Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya isyan etti

"ÖLDÜRMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?"

Oyuncu Ezgi Mola da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barım'a destek verdi. Mola, "Öldürmek mi istiyorsunuz? Neden ya neden? Çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan birine bunu yapmak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

önce cezasını çeksin

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

emriniz olur tenekeler :)

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