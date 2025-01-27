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Ayşe Barım adliyeye sevk edildi

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Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddia edilen menajer Ayşe Barım, gözaltı sürecinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınan menajer Ayşe Barım emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı eylemlerine iştirak ettiğine dair son dönemde yazılı ve görsel basında iddiaların yer alması üzerine re'sen başlatılan soruşturma kapsamında, Gezi Parkı davasının firari sanığı olan oyuncu Mehmet Ali Alabora ile ve Alabora'dan başka bir şahısla görüşme yaptığı, görüşmenin içeriğinde Gezi Parkı olayları kapsamında sanatçılara ilişkin Gezi Parkı'nda bir bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı tespit edilmişti. Görüşme içeriğinde ayrıca, henüz içeriği tespit edilemeyen bildirinin kendilerine zarar verebileceği, eylemlerin daha aktif bir şekilde gerçekleştiği zaman yayınlanması gerektiği kanaati oluşturularak neticelendirildiği belirlenmişti.

3 İSİMLE YOĞUN İLETİŞİM

Soruşturma kapsamında şüpheli Barım'ın Gezi Parkı davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu, Barım hakkındaki analiz çalışmalarında ise Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında Barım'ın sahibi olduğu firmaya bağlı sanatçılarla 29 Mayıs 2013 ile 2 Haziran 2013 tarihleri arasında bahse konu sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı iddia edilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma çerçevesinde şüpheli Ayşe Barım, olayların planlayıcılarından olduğu öne sürülerek 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Menajer Ayşe Barım emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli Barım, Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ayşe Barım adliyeye sevk edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rumeysa Aydın - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Celik:

Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz elhamdülillah

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

devlet adamı miker üç beş yeteneksizlikten kendini sanatçı sanan kolpaçılar hükümet yıkar hükümet kurar olmuş

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Haber Yorumlarıadil güner:

güzel böyle yavas yavas bütün pislikler ortaya ciktikca temizlenecek... YASASIN ADALET

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