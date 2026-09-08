Aynı yerde ikinci saldırı: Kasklı şüpheli iş yerine peş peşe ateş açtı

Mersin'de kasklı bir şüphelinin iş yerine ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aynı yerde ikinci saldırı olayı yaşanırken ilk olayda 1 kişi yaralanmıştı.

Olay, gece merkez Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri önüne gelen motosikletli 2 şüphelinden sürücü olanı arkadaşından aldığı tabanca ile önce bir el ateş etti. Tutukluk yapan silahı arkadaşının da yardımı ile doldur boşalt yaptıktan sonra tekrar iş yerine doğru çeviren şüpheli, bu kez 6-7 defa peş peşe ateş etti. İş yerinin camı kırılırken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı yerde kasklı şüpheli bir kişiyi yaralamıştı

Öte yandan, aynı yerde 30 Temmuz'da bir silahlı saldırı yaşanmıştı. Olayda mahalledeki bir sitede yöneticilik yapan A.G. arkadaşlarıyla akşam saatlerinde tantunicide oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Kaldırımda yürüyen kasklı şüpheli bir anda silahını çıkarıp A.G.'ye ateş açıp kaçtı. Yaralanan A.G.'ye ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Saldırı anı ise yine güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Saldırıların birbiriyle bağlantısının olup olmadığının bilinmediği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı