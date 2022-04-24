- Aynı kazada ölen 4 kişilik aile yan yana kazılan mezarlara defnedildi

Kilis'te su kanalında boğulun 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinde virajı alamayan hafif ticari aracın sulama kanalına uçması sonucu boğulan aynı aileden 4 kişi, yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Dün Akşam saatlerinde Kilis'in Elbeyli ilçesi Kalbursait köyü yakınlarında Tuncer Güngör yönetimindeki 46 LV 718 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak sulama kanalına uçması sonucu araç sürücüsü Tuncer Güngör, eşi Kanaldan çıkarılan araçtaki şoför Tuncay Güngör, eşi Hedile Güngör ile kızları Dilan Güngör ve Suna Nur Güngör'ün boğularak hayatını kaybetmişti. Adı Tıp Kurumu Kilis Şubesinde yapılan otopsinin ardından Kilis Asri Mezarlıkta Alaaddini Osmani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandılar. Güngör ailesi yan yana kazılan mezarlarda göz yaşı ve dualarla defnedildi

Defin sırasında ölenlerin yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Su kanalında araç içerisinde bulunan boğulma tehlikesi geçiren Gülistan Akbaş (21), 1 yaşındaki İbrahim Akbaş ve Zekeriya Algan, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.