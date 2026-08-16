Sakarya'da Fındık Bahçesinde Kalp Krizi: 58 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Sakarya'da fındık bahçesinde çalıştığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 58 yaşındaki adam, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Hendek ilçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde çalıştığı esnada aniden fenalaşan Hüseyin İlmek (58) yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipler tarafından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlmek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden İlmek'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Hendek Dikmen Mahallesi'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına İlmek ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Hüseyin İlmek'in cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, İlmek ailesinin 7 Aralık 2025 tarihinde oğulları Aytekin İlmek'i bir trafik kazasında kaybettiği, ailede 8 ay arayla yaşanan ikinci vefat olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı