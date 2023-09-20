Aylardır korku içerisinde yaşıyordu... 7 katlı binanın yerle bir olmasıyla rahat nefes aldı

Hatice Duman, "Rabbim razı olsun, biz bu evde 6 aydır korku içerisinde yaşıyorduk"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da evinin yanında bulunan 7 katlı ağır hasarlı binanın korkusuyla yaşayan kadın, binanın dinamitle patlatılarak yıkılmasıyla rahat nefes aldı.

Asrın felaketinin binlerce binayı yıktığı ve ağır hasar oluşturduğu Hatay'da ekiplerin yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Hassa ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Şehit Adem Kurt Sokağındaki 7 katlı ağır hasarlı binada dinamitle patlatılarak yıkıldı. Bölge halkı da yıkımı meraklı gözlerle izledi. Ağır hasarlı binanın yanında 2 katlı evi bulunan Hatice Duman, binanın sorunsuz bir şekilde yıkılmasıyla rahat nefes aldı.

"Çok şükür, evimin üzerine yıkılmadı"

Binanın sorunsuz bir şekilde yıkılmasıyla kurtulduğunu dile getiren Hatice Duman, "Çok şükür, evimin üzerine yıkılmadı. Rabbim razı olsun, biz 6 aydır korku içerisinde bu evde yaşıyorduk. Rabbim tüm Müslüman alemini kurtarsın. Bizleri kurtardı Elhamdürüllah. Şükürler olsun, rahatladım. Rabbim razı olsun" dedi.

"Hiç görmediğimiz için böyle yıkımları merakla izliyoruz"

Meraklı vatandaş Necati Ok, "Yıkım var herkes heyecanlı, rabbim hayırlısını versin. Hiç görmediğimiz için böyle yıkımları merakla izliyoruz. Rabbim hayırlısını versin" şeklinde konuştu.