Haberler

Ayı Saldırısına Köpekleriyle Karşı Koyan Çoban Yaralı Kurtuldu

Ayı Saldırısına Köpekleriyle Karşı Koyan Çoban Yaralı Kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas’ın İmranlı ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban, yanındaki köpeklerin müdahalesiyle kurtuldu.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban, yanındaki köpeklerin müdahalesiyle kurtuldu. Başından ve bacağından yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Maden köyünde meydana geldi. Hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan Ali Fethi Ünal, merada bulunduğu sırada aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Yanındaki köpeklerin müdahalesiyle ayıdan kurtulan Ünal, başından ve bacağından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ünal, ambulanzla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Çıkarma gemileri devreye girdi! Bir ilimizin ciğerleri yanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı

Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye getirilen elebaşı için karar verildi
Ağrı Dağı’na tırmanan dağcılar Ağustos ayında kar fırtınasına yakalandı

Antarktika değil, Türkiye! Ağustos ayında kar fırtınasına yakalandılar
Ailesiyle tartıştı, evi yakıp kaçtı

Dehşet! Ailesiyle tartıştı, evi yakıp kaçtı
Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı

Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı
Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Salah ilk maçına çıktı! İşte sonuç
'Sivrihisar cebesi'ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor

Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi

Yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi