Ayı Saldırısına Köpekleriyle Karşı Koyan Çoban Yaralı Kurtuldu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban, yanındaki köpeklerin müdahalesiyle kurtuldu. Başından ve bacağından yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Maden köyünde meydana geldi. Hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan Ali Fethi Ünal, merada bulunduğu sırada aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Yanındaki köpeklerin müdahalesiyle ayıdan kurtulan Ünal, başından ve bacağından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ünal, ambulanzla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı