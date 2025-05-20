Ayı Saldırısından Köpekler Sayesinde Kurtulma

Ayı Saldırısından Köpekler Sayesinde Kurtulma
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayı saldırısına uğrayan B.Ç., köpeklerin yardımıyla kurtuldu. Yaralanan vatandaş, hastaneye kaldırıldı. İlçe sakinleri, ayıların mahalleye kadar inmesinden endişeli.

Ayı saldırısından köpekler sayesinde kurtuldu

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayı saldırısına uğrayan vatandaş, köpekler sayesinde kurtuldu.

Olay, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvanları için mahalleye giden B.Ç. burada bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Kolu ve omzundan yaralanan B.Ç.'nin imdadına köpekler yetişirken ayı, ormanlık alana doğru kaçtı. Yaralı vatandaş, Pülümür toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan ilçe sakinleri, merkeze kadar inen ayılar nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - 3.Sayfa
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