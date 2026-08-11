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Ovacık'ta Ayıdan Kaçarken Kayalıklardan Düşen Şahıs Yaralandı

Ovacık'ta Ayıdan Kaçarken Kayalıklardan Düşen Şahıs Yaralandı
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde büyükbaş hayvanlarını otlatan 43 yaşındaki İlhan Atlı, yavrusuyla birlikte gördüğü ayının saldırı girişimi üzerine kaçarken dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yaralanan Atlı, cep telefonuyla yakınlarına ulaşarak yardım istedi ve hastanede tedavi altına alındı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ayıdan kaçarken kayadan düşen ve yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

Olay, Ovacık ilçesine bağlı Işıkveren köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede büyükbaş hayvanlarını otlatan 43 yaşındaki İlhan Atlı, yanında yavrusu bulunan bir ayıyla karşılaştı. Ayının saldırı girişimi üzerine panikleyen Atlı, bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Düştüğü yerde yaralanan Atlı, cep telefonuyla yakınlarına ulaşarak yardım istedi. Hastanede götürülen Atlı tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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