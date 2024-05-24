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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle ilgili firari gizli tanık Serdar Sertçelik'in ifadeleri sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan G.K. isimli komiser tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Ayhan Bora Kaplan Serdar Sertçelik 3.Sayfa Güncel Haberler

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