Ayhan Bora Kaplan ile 4 polisin yargılandığı "rüşvet" davasında tüm sanıklar beraat etti

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 4 polisin, "rüşvet" ve "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçlarından yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Oben Özay, Ercan Karagöz, Alp Arslan, Serdar Coşkun ve Bora Kaplan katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin kesin ve yeterli delil bulunmadığını belirterek, tüm sanıkların beraatına karar verilmesini talep etti.

Sanıklar beraat talep etti

Savcının mütalaasının ardından söz alan Oben Özay, "Mütalaaya katılıyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Ercan Karagöz de beraatını talep etti.

Bora Kaplan, "Kumpas yapmak için bu dosyalara soktular beni. Beraatımı talep ediyorum. Murat Çelik ve ekibi bir gün cezalandırılacak. Maalesef şimdi beraber yargılanıyoruz. Ben Allah'tan korkarım ama onlar korkmadı. Savcı hanımın mütalaasına katılıyorum beraatımı talep ediyorum. Ama o Murat Çelik ve ekibi bir gün yargılanacaklar" diye konuştu.

Alp Arslan, "Mütalaaya diyeceğim yoktur, suçsuzum" dedi.

Serdar Coşkun da beraatını talep etti.

Son söz alan Arslan, "Bora Kaplan ile telefonla iletişim kurmadık. Biz işlem oldukça yaptık adliyeye gönderdik. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Bora Kaplan, "Bu dava ve 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer davam bir kumpas, gerçekler bir gün ortaya çıkacak ben beraatımı talep ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Diğer sanıklar da mahkemeden beraatını talep etti.

Avukat ve sanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçlamaya ilişkin kesin kanaat oluşmadığına hükmetti. Sanıklar suçlamalardan beraat etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı