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Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan'a son sözleri sorulunca ortalık karıştı

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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen Ayhan Bora Kaplan Davası'nda karar açıklandı. Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası ve tutukluluğunun devamına karar verildi. Son sözleri sorulan Kaplan, "Sizin verdiğiniz karar benim gözümde yok hükmünde" ifadelerine yer verdi. Bu sözlerin ardından gerginlik çıkması üzerine mahkeme başkanının talimatıyla Kaplan salondan çıkarıldı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davada, örgüt elebaşı Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"BEN BU ÜLKE İÇİN BEDEL ÖDEDİM"

Mahkeme başkanı, sanık ve avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddettiklerini belirterek, sanıkların son sözlerini sordu. Sanık Bora Kaplan, mahkemenin "yargılama yapmış" gibi göründüğünü öne sürerek, "Hangi delili topladınız? Amaç burada ceza vermek. Ben sizin adaletinize inanmıyorum. Hırsızlık dosyası 3 yıl sürüyor. 61 sanıklı örgüt davasını 7 ayda bitiriyorsunuz. Ben bu ülke için bedel ödedim. O gece sabaha kadar çatıştım." diye konuştu.

"VERDİĞİNİZ KARAR BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Mahkemenin sanıklar lehine delilleri toplamadığını savunan Kaplan, "Sizin verdiğiniz karar benim gözümde yok hükmünde. Ne karar verirseniz verin umurumda değil." ifadelerini kullandı.

DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI

İzleyici sıralarında bulunan bazı kişilerin alkışa başlaması üzerine mahkeme başkanı sessiz olunması konusunda uyarıda bulundu. Bunun üzerine Kaplan, mahkeme başkanına tepki gösterdi. Başkanın talimatı üzerine Kaplan, duruşma salonundan çıkarıldı.

NE KADAR CEZA ALDI?

Diğer sanıkların da son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre Kaplan'a, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "8 kişiye yönelik kasten yaralama", "2 kişiye yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ağırlaşmış yaralamaya azmettirme" ve "suçluyu kayırmaya azmettirme" suçlarından toplam 68 yıl hapis cezası verildi. Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan'a son sözleri sorulunca ortalık karıştı
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıBükücü:

Türkiye'de Adalet sadece bir kadın ismidir !!!

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Haber YorumlarıFurkan inci:

Adamın arkası sağlam o savcı ve hakimlerin Allah yardımcısı olsun

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Haber YorumlarıDemir Acer:

devletin savcisina kafa tutmayacaksin tutarsan 68 yili yersin

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Biliyor torbacı onu kurtaracak rahat takılıyor

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Haber YorumlarıGariban Vatandaş:

Fetö davalarında tutuklanan ve aranan şüphelilerin büyük bir kısmı hukukçu ve subaylar içinden çıkmadı mı? Bunların verdikleri kararlar sonucu masum bir sürü vatansever hapise girmedi mi?

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Haber YorumlarımTm … .:

Ohhhhh iyi sabunlar size 68 yıl muhahaha

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Hakim de kürek yokmuymus, agzina bir kürek döseseymis

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

kime güvenecek eski torbaciyi cakma cd saticisi isportaciyi kim mafya babasi yaptiysa eline silah cebine para koydarak kim kullandiysa ona güveniyor,kim veya kimler oldugunu bu millet iyi biliyor ama sesimiz yüksek cikmiyor ve cikmadikcada bu tip toplum zararlisi pislikler bitmez aksine artar ve dahada azarlar bizlerde ülkede adalet güven yok diye tepkiyi ilgili yerlere degil birbirimize verir didisiriz.

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Lafına itibar edilecek bir şahsiyet olsa bari.. Devlete bedel ödemiş miş.. güleyim bari..yaptığınız mafyalığınıza yolsuzluğunuza paravan aramak.. içerde düşünürsün bol bol ben nerde yanlış yaptım diye.

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Yorum yazicamda yayinlamayacaginiz icin yazmıyorum

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