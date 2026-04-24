Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada aydınlatma direğine çarpan araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4021 Sokaktan Zeynel Şenol köprüsü yönüne dönmekte olan Kamil Y.'nin kullandığı 07 VGS 09 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kamil Y. yaralanırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

AK Partili belediyeye şafak operasyonu! 47 kişi gözaltında

Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü!
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Araçlarda o detaya düzenleme geliyor, tarih verildi
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı