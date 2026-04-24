Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada aydınlatma direğine çarpan araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4021 Sokaktan Zeynel Şenol köprüsü yönüne dönmekte olan Kamil Y.'nin kullandığı 07 VGS 09 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kamil Y. yaralanırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. - ANTALYA