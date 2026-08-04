Çine Orman Yangınında 2 Gözaltı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çine ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol Aydın Valiliği'nde düzenlediği asayiş ve güvenlik toplantısında Çine ilçesi Madran Dağı Kavşit Yaylası'nda 30 Temmuz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında başlayan ve geniş bir alanda etkili olarak büyük çapta maddi ve manevi kayıplara neden olan yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Vali Varol, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini ifade etti. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü kaydeden Varol, yangının çıkış nedeninin tüm ayrıntılarıyla netlik kazanmasının ardından kamuoyuyla gerekli bilgilerin paylaşılacağını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı