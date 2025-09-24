Aydın Tabip Odası'nın Eski Başkanı Hakkında Bıçak Parası İddiası

Aydın Tabip Odası'nın eski Başkanı ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevine devam eden ve hastalardan bıçak parası istediği iddia edilen Prof. Dr. O.N.A. adli kontrolle, sekreteri A.K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Aydın Tabip Odası eski Başkanı Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri hastalardan bıçak parası istenildiği iddiası üzerine yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor ve sekreteri Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Prof. Dr. O.N.A. adli kontrolle, sekreteri A.K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - AYDIN