Haberler

Aydın Tabip Odası'nın Eski Başkanı Hakkında Bıçak Parası İddiası

Aydın Tabip Odası'nın Eski Başkanı Hakkında Bıçak Parası İddiası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. O.N.A. hastalardan bıçak parası istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakıldı, sekreteri A.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aydın Tabip Odası'nın eski Başkanı ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevine devam eden ve hastalardan bıçak parası istediği iddia edilen Prof. Dr. O.N.A. adli kontrolle, sekreteri A.K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Aydın Tabip Odası eski Başkanı Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri hastalardan bıçak parası istenildiği iddiası üzerine yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor ve sekreteri Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Prof. Dr. O.N.A. adli kontrolle, sekreteri A.K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail'e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi

"Türk milletinin sabrı taştı, sert bir karşılığın zamanı gelmiştir"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
New York sokaklarında 'İmamoğlu' kamyonu

Dünyanın gözünü çevirdiği şehrin sokaklarında "İmamoğlu" kamyonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.