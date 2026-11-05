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Aydın Söke'de sazlıkta 31 göçmen yakalandı, organizatör için tahkikat başlatıldı

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Aydın Söke'de sazlıkta 31 göçmen yakalandı, organizatör için tahkikat başlatıldı
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Aydın Söke'de jandarma devriyesi, Doğanbey Mahallesi Karina mevkiindeki sazlık alanda saklanan 31 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayın organizatörü olduğu değerlendirilen M.B. (27) hakkında adli tahkikat başlatılırken, göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde sazlık alanda saklanan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Doğanbey Mahallesi Karina mevkiinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında sazlık alana saklanmış halde 31 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan araştırmalar neticesinde olayın organizatörü olduğu değerlendirilen M. B. (27) isimli şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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