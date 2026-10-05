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Aydın Söke'de 10 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi

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Aydın Söke'de 10 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi
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Aydın'ın Söke ilçesinde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Adli işlemlerinin ardından hükümlü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01 Ekim 2026 tarihinde Söke ilçesi mülki sınırları içerisinde, Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. Ş. (43) isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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