Haberler

Aydın Nazilli'de 28 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs devriyede yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli'de 28 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs devriyede yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma devriyesinde, 'Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık' suçundan 28 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 28 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, devriye esnasında yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti esnasında 'Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık' suçundan 28 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (30) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar

Tutmasalar vuracaktı! Süper Lig devinin golcüsü delirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası

Bahçeli araya girdi! Yeraltı dünyasının iki grubu barışıyor iddiası
Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni

İşte Fenerbahçe taraftarını gece uyutmayan cezanın nedeni
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor

Fener'in başına En-Nesyri iş açmış! İşte kasadan çıkacak para
Salah kararı ülkeyi karıştırdı! Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı

Salah'a yapılan ülkeyi karıştırdı, resmi açıklama geldi
Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu

Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor

Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı

Maç sonunda da herkesi kendine hayran bıraktı

Gaziantep’te mide bulandıran manzara! 2 kamyon dolusu ürüne el konuldu

Gastronomi şehrinde mide bulandıran manzara! Tam 2 kamyon