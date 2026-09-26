Aydın Nazilli'de 28 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs devriyede yakalandı

Aydın Nazilli'de 28 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs devriyede yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma devriyesinde, 'Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık' suçundan 28 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 28 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, devriye esnasında yakalandı.
Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti esnasında 'Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık' suçundan 28 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (30) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı