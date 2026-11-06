Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Nazilli'de 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli'de 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıl 4 aydır aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince, 05 Kasım 2026 tarihinde Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıl 4 aydır aranan İ.Y. (49) yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika11

Katliam zanlısını görünce deliye döndüler: Salın şunu 2 dakika
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torununu savunmak için 5 yaşındaki kıza tokat attı! Hapis cezasına çarptırıldı

AVM'de akılalmaz olay! Torununu savunayım derken hapse girdi
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı

Hastanede iğrenç olay! Belediye başkanı kapıyı açınca şoke oldu
Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı

Gelin kaçıp kurtuldu, damadı fena dövdüler
Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz15

Seçim hezimeti sonrası tedirgin eden mesaj
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj

Fatma Betül'ün tutuklanma sürecinde Bakan Gürlek'ten bomba paylaşım
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua

Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar

8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu