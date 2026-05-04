Haberler

Aydın merkezli yasa dışı bahis ağı çökertildi: 14 tutuklama

Aydın merkezli yasa dışı bahis ağı çökertildi: 14 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın merkezli çok sayıda ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, yaklaşık 3 milyar liralık haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın merkezli çok sayıda ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, yaklaşık 3 milyar liralık haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 milyar liralık haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kara para aklama" ve "spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma ya da oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan B.S., C.G., F.T., A.B., H.T., M.C., B.K., M.T., A.D., M.Y., V.M., H.S., V.S. ve M.E.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan 14 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Tüm dikkatler İran'dayken, Putin'den sürpriz ateşkes kararı
İran'ın, 'ABD donanmasını vururuz' tehdidine Trump'tan sert yanıt

Trump'tan İran'a ölüm tehdidi: Bunu yaparsanız sizi yok ederiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 8 yaralı

Avrupa'nın göbeğinde dehşet! Ölü ve yaralılar var
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı iddia

Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan hakkında büyük iddia
Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 8 yaralı

Avrupa'nın göbeğinde dehşet! Ölü ve yaralılar var
Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti

Chelsea'yi resmen paramparça etti
Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti

Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti