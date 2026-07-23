Kuşadası'nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 79 yaşındaki emekli bankacı Yaşar Mamacı, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Davutlar Mahallesi Sahil Siteleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 79 yaşındaki emekli bankacı Yaşar Mamacı'nın bir süre sonra suda hareketsiz kaldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamı denizden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yaşar Mamacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mamacı'nın cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı