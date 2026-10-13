Aydın Köşk'te şehirlerarası otobüste 2,4 milyon TL'lik kaçak incir ele geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde şehirlerarası otobüste 2,4 milyon TL değerinde kaçak incir ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12 Ekim 2026 tarihinde şehirlerarası otobüste yapılan denetimde fatura ve irsaliyesi bulunmayan, uygun şartlarda üretilmediği değerlendirilen 2 ton 400 kilogram incir ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olarak belirlenen ürünlere el konularak M.E.(37) isimli şahıs hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı