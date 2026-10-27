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Aydın Koçarlı'da 4 büyükbaş hayvanı 237 bin TL'ye satan şüpheli tutuklandı

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Aydın Koçarlı'da 4 büyükbaş hayvanı 237 bin TL'ye satan şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çalınan 4 büyükbaş hayvanı kendisine aitmiş gibi göstererek 237 bin TL'ye satan şüpheli yakalanarak tutuklandı. Ele geçirilen hayvanlar sahibine teslim edilirken şüpheli kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çaldığı 4 büyükbaş hayvanı sattığı tespit edilen şüpheli yakalanarak, tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çakırbeyli Mahallesi'nde Y. A. isimli şahsın 4 büyükbaş hayvanının çalındığını bildirerek müracaatta bulunması üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen araştırmalar sonucunda, F. T. (33) isimli şüphelinin kendisine ait olmayan hayvanları kendisininmiş gibi göstererek toplam 237 bin TL karşılığında başka kişilere sattığı tespit edildi. Ele geçirilen 4 büyükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli F. T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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