Aydın Jandarma'dan 2026 İlk 6 Ay Raporu: Suç Oranları Düştü, Operasyonlarda Rekor Artış

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin faaliyet raporunda, asayiş olaylarında düşüş yaşanırken kaçakçılık, narkotik ve siber suçlarla mücadelede gerçekleştirilen operasyonlarda önemli artışlar kaydedildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2026 yılının ilk 6 ayında yürütülen emniyet, asayiş, trafik, kaçakçılık, narkotik ve siber suçlarla mücadele faaliyetlerinin değerlendirildiği rapor açıklandı. Rapora göre alınan güvenlik tedbirleri ve önleyici kolluk hizmetleri sayesinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 21, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 20, hırsızlık suçlarında ise yüzde 12 oranında azalma sağlandı. Meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılma oranı ise yüzde 100 olarak gerçekleşti.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda da başarılı sonuçlar elde edilirken, uzun süredir aranan nitelikli şahısların yakalanma oranında yüzde 31 artış sağlandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 3 cinayet ve 16 kayıp şahıs olayı olmak üzere toplam 129 nitelikli olaya destek verirken, bu olayların tamamı aydınlatıldı.

Sorumluluk bölgesindeki önleyici, adli ve mülki devriye faaliyetleri yüzde 4 artırılırken, ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 667 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Böylece bir önceki döneme göre yaklaşık 5 kat artış sağlandı.

Trafik güvenliğine yönelik denetim ve eğitim faaliyetleri sayesinde trafik kazalarında yüzde 8, kazalara bağlı ölü ve yaralı sayısında da yüzde 8 oranında azalma kaydedildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon sayısı yüzde 167 artarken, düzenlenen başarılı operasyonlarla 16 organize suç örgütü çökertildi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise operasyonlarda yüzde 128 artış sağlandı. Operasyonlarda 43 kilo 325 gram esrar, 5 kilo 797 gram skunk, 4 kilo 756 gram metamfetamin ile 160 bin 483 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele faaliyetlerinde de operasyon sayısı yüzde 63 artarken, suç unsuru tespit edilen 3 bin 424 yasa dışı internet sitesine erişim engeli getirildi.

Koruyucu ve önleyici faaliyetler kapsamında sorumluluk bölgesindeki okullarda 49 bin 70 öğrenci ve öğretmene yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenirken, 166 bin 12 vatandaşa ise KADES uygulaması, 6284 sayılı Kanun, başvuru mercileri ve kişisel güvenlik konularında eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla etkin mücadelenin, hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda vatandaşların desteğiyle aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı