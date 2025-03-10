Aydın-İzmir Otoyolu'nda 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın-İzmir Otoyolu'nda jandarma ekiplerince yol kontrolünde durdurulan araçta bulunan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yol kontrol çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, M.D.(45) idaresindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli M.D. hakkında adli süreç başlatılırken, düzensiz göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN