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Aydın-İzmir Otoyolu'nda 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın-İzmir Otoyolu'nda 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın-İzmir Otoyolu'nda jandarma yol kontrolü sırasında durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı. Şüpheli sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın-İzmir Otoyolu'nda jandarma ekiplerince yol kontrolünde durdurulan araçta bulunan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yol kontrol çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, M.D.(45) idaresindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli M.D. hakkında adli süreç başlatılırken, düzensiz göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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