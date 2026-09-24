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Aydın İncirliova'da beton mikseri servis araçlarına çarptı, 10 kişi yaralandı

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Aydın İncirliova'da beton mikseri servis araçlarına çarptı, 10 kişi yaralandı
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Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Gerenkova kavşağında beton mikseri karşı şeride geçerek iki servis aracına çarptı, kazada 10 kişi yaralandı. İddiaya göre sürücüsünün kalp krizi geçirmesiyle meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde beton mikseri karşı şeride geçerek iki servis aracına çarpıp tarlaya uçarken, kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, İncirliova ilçesi Gerenkova kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ferdi A. (46) idaresindeki 09 OG 350 plakalı beton mikseri, Gerenkova kavşağına yaklaşınca iddiaya göre sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeritten ilerleyen iki servis aracına çarpan beton mikseri, mısır tarlasına uçtu. Kazada beton mikseri sürücüsü Ferdi A. ile kadın işçileri taşıyan servis aracındaki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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