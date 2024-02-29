Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde genç bir adam kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Anıl Acun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatının baharında aniden hayatını kaybeden Acun, sevenlerini yasa boğdu.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Anıl Acun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatının baharında aniden hayatını kaybeden Acun, sevenlerini yasa boğdu.
Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu'da yaşayan, Yörük Kültürü deveciliğe düşkünlüğü ile tanınan Mehmet Anıl Acun, sabah saat 07: 30 sıralarında yatağında fenalaştı. Durumu gören yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Acun, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahsın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. - AYDIN