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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bir şahıs ağaçta asılı halde bulundu

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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bir şahıs ağaçta asılı halde bulunurken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri ağaca asılı halde bulunan kişinin 47 yaşındaki Davut Armut olduğunu belirledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsın cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bir şahıs ağaçta asılı halde bulunurken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Karpuzlu girişindeki benzin istasyonunun arkasında bulunan bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bahçede ağaca asılı birinin olduğunu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri ağaca asılı halde bulunan kişinin 47 yaşındaki Davut Armut olduğunu belirledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsın cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Karpuzlu Jandarma Aydın Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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