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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde karaçam ormanında yangın çıktı

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda meydana gelen yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangında 22 dönüm alan zarar gördü.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda meydana gelen yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangında 22 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle karaçam ağaçlarının yoğun bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına 7 arazöz, 3 su tankeri ile karadan müdahale ederken 3 helikopter ve 3 uçakla da söndürme çalışmalarına havadan destek verildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler geniş bir alana yayılmadan söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sonrası yapılan ilk incelemelere göre yangında 22 dönüm karaçam ormanı zarar gördü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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