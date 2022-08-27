Son dakika haberi... Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi: 2 yaralıSİVAS Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi: 2 yaralı SİVAS Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.E.K idaresindeki 58 BS 056 plakalı Toyota marka otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan E.K yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yol bir süreliğine trafiğe kapandı Öte yandan çarpmanın etkisiyle yola devrilen aydınlatma direği nedeniyle yol bir süreliğine araç trafiğine kapattı. Direğin yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Caner Atalay Tragger Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi... Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.