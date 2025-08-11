Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu

Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Aydın Esnaf Odaları Birliği ve Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı Hulusi Akşit, evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Akşit için soruşturma başlatıldı.

Aydın Esnaf Odaları Birliği'nin uzun dönem başkanlığını yapan ve bir dönem Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanlığı'nı da yürüten Hulisi Akşit evinde ölü bulundu. Akşit'in ölümü şüpheli bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Edinilen bilgiye göre Aydın Efeler İlçe merkezi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden Hulusi Akşit'ten Cuma gününden bu yana haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Hulusi Akşit, evin mutfak bölümünde sandalyede ölü vaziyette bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konula olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu

EVİNDE YALNIZ YAŞIYORDU

Aydın Karacasu doğumlu olan 78 yaşındaki Hulisi Akşit'in evinde yalnız yaşadığı Kuşadası'nda olan kızı ile en son Cuma günü görüştüğü ve Cuma gününden beri telefonlara cevap vermediği öğrenildi.

Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı

Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya yeni aşka yelken açtı! Kız arkadaşıyla Bodrum'da görüntülendi

Hasan Can Kaya'dan sürpriz aşk! Şezlongda sevgilisiyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.