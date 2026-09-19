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Aydın Efeler'de kavşakta ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Aydın Efeler'de kavşakta ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde Aydın-İzmir karayolu ile Müze Bulvarı kesişimindeki kavşakta ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi; soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Aydın-İzmir karayolu ile müze bulvarının kesiştiği kavşak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşak içerisinde ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir çocuk iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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