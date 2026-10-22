Aydın Efeler'de iddiaya göre kayınpederinin iş yerinde silah çıkaran T.C. gözaltına alındı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre yaklaşık iki hafta önce eşinden boşanan T.C., boşandığı eşinin babasına ait iş yerine giderek belindeki silahı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alırken silaha el koydu.

Olay, Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık iki hafta önce eşinden boşanan T.C., eski kayınpederine ait iş yerine gitti. İddiaya göre T.C. belindeki silahı çıkartırken, iş yerinde kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen T.C. gözaltına alınırken, silahına da el konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı