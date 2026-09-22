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Aydın Efeler'de Alzheimer hastası 75 yaşındaki kadın 21 Eylül'den beri aranıyor

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Aydın Efeler'de Alzheimer hastası 75 yaşındaki kadın 21 Eylül'den beri aranıyor
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Alzheimer hastası 75 yaşındaki kadın, 21 Eylül'de Kocagür Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri kadının bulunması için mahalle ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Alzheimer hastası yaşlı kadından uzun süredir haber alınamazken, ekipler kadının bulunabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Kocagür Mahallesi'nde 21 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası Meryem Tok (75) yakınlarına haber vermeden evinden ayrıldı. Bir süre geri dönmeyen Tok'u kendi çabaları ile bulamayan ailesi ve yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşlı kadının bulunabilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin mahalle ve çevresinde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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