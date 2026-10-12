Aydın Didim'de lastik bottaki 2'si çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde kıyı gözetleme aracı tarafından tespit edilen lastik bottaki 2'si çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-092) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-51) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 8 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı