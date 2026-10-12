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Aydın Didim'de lastik bottaki 2'si çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın Didim'de lastik bottaki 2'si çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde DENİZ-092 kıyı gözetleme aracının tespit ettiği lastik bot, Sahil Güvenlik Botu KB-51 tarafından durduruldu; 2'si çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde kıyı gözetleme aracı tarafından tespit edilen lastik bottaki 2'si çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-092) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-51) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 8 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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